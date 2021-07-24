24 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonsporlu Berat Özdemir'den şampiyonluk sözleri!

Berat'tan Şampiyonluk sözleri!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Şehir şampiyonluğa biraz aç. Biz futbolcular olarak da şampiyonluğa açız. Burada şu an tek hedefimiz gelecek sezonun planlamasında. Trabzonspor camiasını, Trabzon şehrini şampiyon görmek istiyorum." dedi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, şampiyonluk istediklerini söyledi. Fotomaç'ın haberine göre hayallerinin Trabzonspor'u şampiyon görmek olduğunu söyleyen genç orta saha, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Önceki sene şampiyonluğu kılpayı kaçırmış takım vardı. Geçen sezon başı da biraz sendeledi ama Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra takım çok güzel bir ivme yakaladı. Şehir şampiyonluğa biraz aç. Biz futbolcular olarak da şampiyonluğa açız. Burada şu an tek hedefimiz gelecek sezonun planlamasında. Trabzonspor camiasını, Trabzon şehrini şampiyon görmek istiyorum."
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