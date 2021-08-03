Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması geldi. Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan milli futbolcu için, "Abdülkadir Ömür’ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR’ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" açıklaması yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Bordo mavili kulüpten yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR'ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi."

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