Son dakika transfer haberi: Trabzonspor yeni Sörloth'unu buldu! Hedefte Jonas Wind var
Transfer döneminin flaş takımlarından Trabzonspor, golcü arayışlarını sürdürüyor. Eski yıldızı Alexander Sörloth ile uzun süredir temaslarını sürdüren bordo mavililer, Norveçli golcü ile anlaşma sağlayamadı. Fırtına, forvet bölgesini için gözünü Danimarkalı futbolcu Jonas Wind'a çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor'un forver arayışı devam ediyor. Hem geçtiğimiz dönem hem de bu sezon başında gündeme gelen Jonas Wind'in fiyatı belli oldu. Danimarka devi Kopenhag'ın, 22 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Günebakış'ın haberine göre; forvet transferi için hemen hemen bu rakamları gözden çıkaran Fırtına'nın, genç yıldız için yeniden devreye girebileceği öğrenildi. Bordo- Mavililer'in özellikle potansiyeliyle dikkat çeken Wind'i yatırım transferi olarak gördüğü ve ilerleyen günlerde duruma göre Kopenhag'la bir görüşme gerçekleştirebileceği gelen haberler arasında.
JONAS WIND KİMDİR?
Danimarkanın Kopenhag takımının altyapısında yetişen Wind, genç ligler de dahil olmak üzere toplam 136 maça çıktı. Bu maçlarda 65 gol atıp, 21 asist yapmayı başardı. 22 yaşındaki futbolcu santrfor bölgesinin yanı sıra forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. 1.90 boyundaki golcünün git gide yükselen piyasa değeri şu anda 5 milyon Euro'yu buldu.
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