Son dakika transfer haberi: Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde forvet sesleri! "Golcü gelmeli"

ŞAMPİYON YAPAR

Fotomaç'ın haberine göre; Sağıroğlu'nun ardından kürsüye çıkan siyasi parti temsilcileri ve spor adamları, çok iyi bir kadro kurulduğunu ve bu kadronun daha da iyi bir hale getirilmesi için bir forvet takviyesi yapılması gerektiğini dile getirdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, dünden bugüne rüştünü ispat eden Trabzonspor'un şampiyonluklarla birlikte Anadolu ruhunu canlandırarak bugüne kadar geldiğini söyledi. Gönlünün şampiyonunun Trabzonspor olduğunu belirten Ayvazoğlu, "Bu senede güzel transferler yaptık. Trabzonspor için her yıl ümidimiz daha bir canlanıyor. Bence iyi de bir santrafor alınırsa eğer güzel gelişmelere gebe olabilir" diye konuştu. Abdullah Avcı'ya başarı dilekleri iletilirken, tecrübeli teknik adama taraftarlar da sevgi gösterilerinde bulundu.