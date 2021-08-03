03 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde forvet sesleri! "Golcü gelmeli"

Son dakika spor haberleri: 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor'da 54. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bordo-mavililerde siyasiler ve spor adamları forvet takviyesi yapılması konusunda yönetim kuruluna talepte bulundu. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde forvet sesleri! Golcü gelmeli
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 54 yaşında. Kulübün 54. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının önemli bir bölümü ülkemizde yaşanan yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, Trabzon'da ise Atatürk Alanı'nda kısa bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, siyasiler, spor adamları ve taraftarlar katıldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde forvet sesleri! Golcü gelmeli

Sağıroğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un büyük bir camia ve kulüp olduğunu vurgulayarak, "Bunun ötesinde büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi Trabzonspor'un başarısını ister. Bununla gurur duyar. Bizler Trabzonspor'un başarısı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde forvet sesleri! Golcü gelmeli

ŞAMPİYON YAPAR

Fotomaç'ın haberine göre; Sağıroğlu'nun ardından kürsüye çıkan siyasi parti temsilcileri ve spor adamları, çok iyi bir kadro kurulduğunu ve bu kadronun daha da iyi bir hale getirilmesi için bir forvet takviyesi yapılması gerektiğini dile getirdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, dünden bugüne rüştünü ispat eden Trabzonspor'un şampiyonluklarla birlikte Anadolu ruhunu canlandırarak bugüne kadar geldiğini söyledi. Gönlünün şampiyonunun Trabzonspor olduğunu belirten Ayvazoğlu, "Bu senede güzel transferler yaptık. Trabzonspor için her yıl ümidimiz daha bir canlanıyor. Bence iyi de bir santrafor alınırsa eğer güzel gelişmelere gebe olabilir" diye konuştu. Abdullah Avcı'ya başarı dilekleri iletilirken, tecrübeli teknik adama taraftarlar da sevgi gösterilerinde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde forvet sesleri! Golcü gelmeli

BİR BAŞARI HİKAYESİDİR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, başarılanın sırrını açıkladı. Zorluoğlu, "Trabzonspor muhteşem tarihi elde etiği kupalar, gerçekleştirdiği ilkler, devrimler, büyük taraftarıyla gerçek bir başarı hikayesidir. Bu başarının arkasında emek, alın teri, Karadeniz insanının çalışkanlığı, yeri geldiğinde hırçınlığı, inatçılığı ve Trabzonspor taraftarı vardır" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde forvet sesleri! Golcü gelmeli

TRABZONSPOR TEMEL DİREKTİR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Ağaoğlu, "Trabzonsporumuz ülke futbolunun temel direğidir, yüz akıdır ve mihenk taşıdır. Türk futboluna sayısız futbolcu, teknik direktör ve spor insanı kazandıran Trabzonspor, dün olduğu gibi bugün de aynı hüviyetini devam ettirmektedir. Trabzonsporumuza sahip çıkma ve sarılma zamanıdır" dedi.

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