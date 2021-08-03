03 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Koita belirsizliği! Molde maçında...

Fırtına'da Koita belirsizliği! Molde maçında...
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Molde ile oynanacak karşılaşma öncesi Koita belirsizliği sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde yıldız forvetin son durumunun henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da Molde ile oynanacak karşılaşma öncesi Koita'nın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili takımın İstanbul kampı sırasında sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan ve son iki hazırlık maçında da sahaya çıkamayan 30 yaşındaki Gineli forvetin ağrılarının devam ettiği ve bu nedenle tedavisinin sürdüğü belirtilirken, durumunun henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.
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