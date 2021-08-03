03 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Molde maçının hazırlıklarına devam etti!

Fırtına Molde maçının hazırlıklarına devam etti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, ısınma koşusunun ardından pas, teknikle bağlantılı çabukluk ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, rondo çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Molde maçının hazırlıklarına devam edecek.

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