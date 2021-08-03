Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik'i kadrosuna katmıştı. Transfer harekatına devam eden bordo mavili ekip, yerli transferine de ağırlık verdi. Sandro Kulenovic, Jonas Wind, Kouame gibi isimler listede yer alıyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

SANDRO KULENOVIC

Fırtına, Dinamo Zagreb'de forma giyen Sandro Kulenovic için görüşmelerde bulunuyor. Hırvat basını da, 21 yaşında ve 1.91 boyundaki dev santrfor için Dinamo Zagreb'in 2-3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediğini yazdı.

EMRE MOR

Büyük potansiyeli olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Bu öneriyi Abdullah Avcı kabul etti. Genç futbolcunun yakın zamanda imza atması gerekiyor.

CHEIKHOU KOUYATE

Stoper için arayışlara başlayan bordo- mavililere aynı zamanda orta sahada da oynayabilen Kouyate ismi önerilmişti. Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmede rakamsal konularda anlaşma sağlanamazken önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulması bekleniyor.

GIANLUCA LAPADULA

Alexander Sörloth ve Dovbyk için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, bu isimlerde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.

JONAS WIND

Hem geçtiğimiz dönem hem de bu sezon başında gündeme gelen Jonas Wind'in fiyatı belli oldu. Danimarka devi Kopenhag'ın, 22 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro istediği öğrenildi.

KOUAME

Peres, Hamsik ve Gervinho transferini bitiren menajer George Gardi'den sürpriz bir öneri daha geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, İtalyan menajer Karadeniz temsilcisine Fiorentina'dan ayrılması gündemde olan 23 yaşındaki Christian Kouame'yi önerdi.

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