23 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: İsmail Köybaşı Bandırma maçını takip etti!

TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un hazırlık maçında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı takip eden yeni transfer İsmail Köybaşı, maçın ardından Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı dün akşam Riva kampına katıldı. 2+1 yıllık imza atan 32 yaşındaki sol bek Bandırma maçının son anlarını saha kenarından izledi. Fotomaç'ın haberine görer Teknik direktör Abdullah Avcı ile bir süre görüşen İsmail, ardından antrena da çıkarak ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Bonservis bedeli ödenmeyen tecrübeli savunmacı yıllık imza parası ile 6 milyon TL alacak.
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