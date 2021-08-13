14 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni hedef Manolis Siopis!

Fırtına’dan transfer atağı! Görüşmeler başladı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'e iddialı bir kadroyla girecek olan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, Alanyaspor'da forma giyen Manolis Siopis için Akdeniz ekibiyle görüşmelere başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer daha önce Gervinho, Marek Hamsik, Bruno Peres ve Fode Koita gibi önemli yabancı oyuncuları renklerine bağlamıştı. Son dakika haberine göre transferin en hareketli takımlarından olan Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Manolis Siopis için görüşmelere başladı.

MANOLIS SIOPIS KİMDİR?

14 Mayıs 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya gelen Manolis Siopis, kariyerine Olympiakos altyapısında başladı. 2019'da Aris'ten Alanyaspor'a transfer olan Siopis, Akdeniz temsilcisi ile toplamda 72 karşılaşmaya çıkan Siopis, 4 asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı forması da giyen başarılı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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