01 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Molde maçının hakemi belli oldu!

Trabzonspor-Molde maçının hakemi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor ile Molde karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Bordo mavili ekibin maçını Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Buna göre müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek. Dominik Schaal ve Robert Kempter'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Florian Badstübner görevlendirildi.
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