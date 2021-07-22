Son dakika spor haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Bandırmaspor ile oynanancak hazırlık maçı öncesi ilk 11'i belli oldu. (TS spor haberleri)

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.



Trabzonspor: Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da Trabzonspor Youtube adresinden canlı yayınlanacak.

3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR!

İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Bandırmaspor maçının ardından 3 hazırlık maçı daha oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalışacak.

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