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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kalktı! Efecan Karaca, Artem Dovbyk, Alexander Sörloth... | TS haberleri

Trabzonspor transferde atağa kalktı!
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Avcı'nın raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye için çalışan Fırtına'da Efecan Karaca, Artem Dovbyk, Alexander Sörloth gibi isimler gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler... (Ts haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

KAAN KAIRINEN

Fırtına'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor, daha önce de gündemine gelen genç oyuncu Kaan Kairinen için temaslarını hızlandırdı.

EFECAN KARACA

Yerli transferine yönelen Trabzonspor, sol bek İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katan Fırtına, şimdi de Aytemiz Alanyspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor.

ARTEM DOVBYK

Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Artem Dovbyk için resmi teklifte bulunacak. Trabzonspor'da Abdullah Avcı yönetime fazla bir ücret ödenmemesini ifade etti.

CHEIKHOU KOUYATE

Cheikhou Kouyate için devreye giren Trabzonspor, Crystal Palace ile temasa geçti. İngiliz ekibi ilk etapta 4,5 milyon euro bonservis talep edince transfer zora girdi. Ancak görüşmeler devam ediyor.

ALEXANDER SÖRLOTH

Bordo mavili kulübün başkanı, Sörloth konusunda RB Leipzig'in kararını beklediklerini kaydetti. Ağaoğlu "Kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmak. Onlar kararını versin biz de değerlendirmemizi yapacağız." ifadelerine yer verdi.

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