Trabzonspor'da loca satışları başladı! Akyazı Stadı loca fiyatları ne kadar?

Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Medical Park Stadyumumuzdaki localarımızın satışı başladı. 2021-2022 sezonunda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacak localarımızın doğu tarafında kalanların zemini yükseltilirken, güvenlik ve görüş standartları da iyileştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AKYAZI STADI LOCA FİYATLARI NE KADAR?

BATI VIP : 750.000 TL

KÖŞE : 400.000 TL

DOĞU: 400.000 TL

KALE ARKALARI: 150.000 TL

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ