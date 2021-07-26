26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da loca satışları başladı! Akyazı Stadı loca fiyatları ne kadar?
Bruno Peres, Marek Hamsik, Gervinho, Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da stadyumda bulunan locaların satışları başladı. İşte detaylar...
Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Medical Park Stadyumumuzdaki localarımızın satışı başladı. 2021-2022 sezonunda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacak localarımızın doğu tarafında kalanların zemini yükseltilirken, güvenlik ve görüş standartları da iyileştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
AKYAZI STADI LOCA FİYATLARI NE KADAR?
BATI VIP : 750.000 TL
KÖŞE : 400.000 TL
DOĞU: 400.000 TL
KALE ARKALARI: 150.000 TL
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