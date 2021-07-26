26 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Sedyeyle oyundan çıktı

Fırtına'da Abdülkadir Ömür şoku! Sedyeyle oyundan çıktı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında Abdülkadir Ömür sakatlandı. Oyuna ikinci yarıda giren yıldız futbolcu, 60. dakikada rakibinin müdahalesi sonrası acı içinde yerde kalırken, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçında sakatlık şoku yaşandı.

Bordo-mavililerde son dönemde sakatlıklarla boğuşan Abdülkadir Ömür bir kez daha sakatlık geçirdi.

İkinci yarının başında Nwakaeme'nin yerine oyuna başlayan Abdülkadir, 60. dakikada rakibinin müdahalesi sonrası acı içinde yerde kalırken, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Abdülkadir'in sakatlığı sonrasında iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşanırken, Yunus Mallı oyuna dahil oldu.

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