Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Sedyeyle oyundan çıktı

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında Abdülkadir Ömür sakatlandı. Oyuna ikinci yarıda giren yıldız futbolcu, 60. dakikada rakibinin müdahalesi sonrası acı içinde yerde kalırken, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçında sakatlık şoku yaşandı.



Bordo-mavililerde son dönemde sakatlıklarla boğuşan Abdülkadir Ömür bir kez daha sakatlık geçirdi.



İkinci yarının başında Nwakaeme'nin yerine oyuna başlayan Abdülkadir, 60. dakikada rakibinin müdahalesi sonrası acı içinde yerde kalırken, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.



Abdülkadir'in sakatlığı sonrasında iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşanırken, Yunus Mallı oyuna dahil oldu.





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