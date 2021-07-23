23 Temmuz 2021, Cuma

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Trabzonspor maçı: Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ts haberleri

Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Başakşehir ile hazırlık maçında karşı kaşrıya gelecek. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldız isimler Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Başakşehir karşısında sahadaki yerini alacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor izle...

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı 24 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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