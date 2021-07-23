23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Caleb Ekuban için Fenerbahçe iddiası!
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Caleb Ekuban için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gana basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 4 kulüp, hücum oyuncusu için teklifte bulundu. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın, bonservisini almak için Karadeniz ekibinin yönetimiyle görüştüğü de vurgulandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Gana basını, Caleb Ekuban'ın, Trabzonspor'dan emekli olduğunu ve artık yola devam etmeyeceğini duyurdu.
FENERBAHÇE DE DAHİL 4 KULÜPTEN TEKLİF
Ganalı futbolcunun ayrılmak için Trabzonspor'dan izin istediği, Fenerbahçe, Genoa, Sampdoria ve St.Etienne'den gelen tekliflerden birini kabul edeceği kaydedildi.
BONSERVİSİ İÇİN YÖNETİMLE GÖRÜŞÜYOR
1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın, bonservisini almak için Karadeniz ekibinin yönetimiyle görüştüğü de vurgulandı.
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