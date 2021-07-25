Son dakika spor haberi... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: İmza töreninden verilen kesik görüntüler algı çalışmasıdır!
Trabzonspor, dün gerçekleştirilen törende İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı. Anlaşma sonrası sosyal medyada yayınlanan imza töreni görüntüleriyle ilgili kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “İsmail Köybaşı için yaptığımız imza törenindeki söylemler kesilerek devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır. Trabzonspor şu an her anlamda iyi gittiği için takımı aşağıya çekmek amaçlı yapılan bir trol çalışması. İmza törenindeki görüntülerin devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, dün gerçekleştirilen törende İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı. Anlaşma sonrası sosyal medyada yayınlanan imza töreni görüntüleriyle ilgili kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalar yaptı.
"TAKIM İYİ GİTTİĞİ İÇİN SOSYAL MEDYADA YAPILAN ALGI ÇALIŞMASIDIR"
Bordo-mavili takımın her anlamda iyi gittiğini vurgulayan Ağaoğlu, "İsmail Köybaşı için yaptığımız imza törenindeki söylemler kesilerek devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır. Trabzonspor şu an her anlamda iyi gittiği için takımı aşağıya çekmek amaçlı yapılan bir trol çalışması. İmza törenindeki görüntülerin devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır. İsmail Köybaşı, milli takım forması giymiş her yerli oyuncu gibi değerli bir oyuncudur. Her transferimizde taraftarı da teşvik etme açısından forma sattığımız oyuncularımız var. İsmail Köybaşı da yerli bir oyuncu olduğu için ona 1500 forma almasını önerdik ancak o Trabzonspor'un 54'üncü yıl dönümü olduğu için 1967 forma alacağını söyledi. Tamamen forma konusu üzerinden yapılan konuşmanın devamı kesilerek yerli-yabancı kuralına getirilmiştir ve konunun bununla hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.
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