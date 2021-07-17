17 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Alexander Sörloth bekleyişi sürüyor!

Trabzonspor'da muhteşem bir performans göstererek gol kralı olan ve Alman devi Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth'un adı bir süredir bordo mavililerle yeniden anılıyor. Forvet bölgesini Kasımpaşa'dan Koita ile güçlendiren Karadeniz Fırtınası, asıl hedef olarak Norveçli futbolcuyu beklemeye devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Alexander Sörloth bekleyişi sürüyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.07.2021

Bordo-mavili takımda sağ beke Bruno Peres, orta sahaya Marek Hamsik, kanada Gervinho, forvete de Fode Koita transfer edilmişti. Takımda Djaniny Semedo, Fode Koita gibi golcüler var ancak bordo-mavililerin kalbi transfer döneminin başından beri Alexander Sörloth için çarpıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Norveçli futbolcu, RB Leipzig'in sezon öncesi antrenmanlarında etkili olsa da Alman temsilcisinin teknik direktörü Jesse Marsch onu as kadrosunda düşünmüyor. Yedekte beklemesindense 1 sezon kiralık oynamasına sıcak bakılıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Alexander Sörloth bekleyişi sürüyor!

Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı, menajerler ve taraftar dört koldan Alexander Sörloth için uğraşıyor. Fırtına'da herkes eski gol kralına yeniden bordomavili formayı giydirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetim bu konuda bayağı umutlu. Abdullah Avcı bu sezon tecrübeli yıldızlarla donatılan kadroya 25 yaşındaki golcüyü de bekliyor. Deneyimli hoca böylece kusursuz bir 11'e ve güçlü bir kulübeye sahip olacak. Bordo-mavili ekip sabırla Sörloth'un gelişini bekilyor.

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