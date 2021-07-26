Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yerli harekatı! İsmail Köybaşı'nın ardından Efecan Karaca da...
Trabzonspor yaz transfer döneminin en flaş takımı olarak öne çıktı. Bordo mavililer yabancı yıldızların yanı sıra yerli oyuncuları da kadrosuna katmak istiyor. İlk olarak İsmail Köybaşı'nı transfer eden Fırtına'da, yeni hedef ise Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha önce Marek Hamsik, Bruno Peres, Fode Koita ve Gervinho gibi önemli isimleri renklerine bağlayan Fırtına'da hedef bu kez de Efecan Karaca...
Bordo-mavililer, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı sonrası transferde yerliye yöneldi. Bu kapsamda ilk olarak deneyimli sol bek İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katan Fırtına, şimdi de Aytemiz Alanyspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor.
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Alanyaspor formaları giydi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yapmıştı.
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