Yaz transfer dönemine damga vuran Trabzonspor, takıma yapacağı takviyelere devam edecek. Daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu bilinen Willian Jose için harekete geçen bordo mavililer, Brezilyalı forvet ile iletişime geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Kadrosuna bir forvet daha katıp şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Trabzonspor'un Brezilyalı golcü Willian Jose ile iletişime geçtiği ortaya çıktı.

61Saat'in haberine göre; bordo mavililer, Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı golcüyü satın almak için kulübüne 5-6 milyon Euro'yu bulan ciddi bir teklif yaptığı öğrenildi.

Taksitler halinde ödeme yapabileceğini aktaran Bordo Mavililerin Real Sociedad ile aradaki farkı kapatmaya çalıştığı öğrenildi.

Willian Jose daha önce Beşiktaş ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ