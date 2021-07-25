Trabzonspor 8+6 yabancı kuralı sebebiyle sol bek transferinde zorlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre Türk oyuncuların yeni kural sonrası daha yüksek rakamlar istemesi sebebiyle transferler kolay olmuyor. Trabzonspor bu bölgeye tecrübeli İsmail Köybaşı'yı aldı ancak yine de daha dinamik olan Umut Meraş'tan vazgeçmedi.

