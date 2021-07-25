Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Umut Meraş transferi zora girdi!
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündemde olan Umut Meraş konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer, milli futbolcunun istediği yıllık ücret talebi nedeniyle transferi rafa kaldırdı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor 8+6 yabancı kuralı sebebiyle sol bek transferinde zorlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre Türk oyuncuların yeni kural sonrası daha yüksek rakamlar istemesi sebebiyle transferler kolay olmuyor. Trabzonspor bu bölgeye tecrübeli İsmail Köybaşı'yı aldı ancak yine de daha dinamik olan Umut Meraş'tan vazgeçmedi.
Bordo-mavililer, Le Havre'nın istediği 4 milyon Euro'da indirimi Fransız ekibine kabul ettirdi ancak bu defa da 25 yaşındaki oyuncu fazla rakam istedi. Umut, Fırtına'dan 1.4 milyon euro istiyor. Bonuslarla bu rakam 2'ye yaklaşıyor. Yönetim transferi 3. defa rafa kaldırdı. Oyuncunun tavrı nedeniyle transferin gerçekleşmesine zor gözüyle bakılıyor.
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