25 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Cheikhou Kouyate'yi bekliyor! İşte o detay

Fırtına Kouyate'yi bekliyor! İşte o detay
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrildi. Bordo-mavililer İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate için beklemeye geçti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor savunma hattını güçlendirmek için Cheikhou Kouyate ile resmi temaslara başlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre oyuncunun menajerine üst limitten teklif sunulmuştu. Fırtına kendi rakamlarını ilettikten sonra beklemeye koyuldu. Crystal Palace'ın ilk etapta 4.5 milyon euro istemesi transferin önünü tıkıyor. Yetkili menajer, bordo-mavili kulüp adına görüşmeler gerçekleştirecek. Rakamların inmesi halinde Trabzonspor harekete geçecek.
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