25 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Artem Dovbyk'e çevrildi

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililerde forvet konusunda Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius isimleri öne çıkıyor. Trabzonspor son olarak ise sürpriz bir futbolcuyu gündemine aldı. O futbolcunun Dnipro'dan Artem Dovbyk olduğu öğrenildi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Artem Dovbyk'e çevrildi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Trabzonspor art arta önemli transferi bitirirken sol bek ve forvet transferinde takıldı. Sol beke İsmail Köybaşı'yı alsa da çalışmalarını sürdüren Karadeniz Fırtınası'nda gözler hücum hattına kimin geleceğine çevrildi. Camianın aklı fikri Alexander Sörloth'ta. Ancak başta Fenerbahçe olmak üzere birçok talibi var. Aynı zamanda kiralama ve yıllık ücreti de yüksek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Artem Dovbyk'e çevrildi

Andreas Cornelius da dolgun maaş istiyor. Bordo-mavililer alternatifsiz kalmamak için Dnipro'dan Artem Dovbyk'ye kanca atmıştı. Bu transfer de ilk etapta kolay değil. Fotomaç'ın haberine göre çünkü 24 yaşındaki oyuncu için Dnipro yüksek bonservis istiyor. 1.89'luk forvetin peşinde başka takımların da olması sebebiyle Dovbyk'nin de ücreti yüksek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Artem Dovbyk'e çevrildi

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Dovbyk kariyerinde toplam 114 maça çıktı. 34 gol attı. 4 de asisti var.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Artem Dovbyk'e çevrildi

SÖRLOTH TÜRKİYE'DE SADECE BİZDE OYNAR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth ile ilgili bilgi paylaştı. Ağaoğlu, Norveçli forvetin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda yorum yapmadı ancak şu ifadeyi kullandı: Eğer Türkiye'de dönme kararı alırsa sadece Trabzonspor forması giyer.

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