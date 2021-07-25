Andreas Cornelius da dolgun maaş istiyor. Bordo-mavililer alternatifsiz kalmamak için Dnipro'dan Artem Dovbyk'ye kanca atmıştı. Bu transfer de ilk etapta kolay değil. Fotomaç'ın haberine göre çünkü 24 yaşındaki oyuncu için Dnipro yüksek bonservis istiyor. 1.89'luk forvetin peşinde başka takımların da olması sebebiyle Dovbyk'nin de ücreti yüksek.

