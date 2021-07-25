25 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un da gündeminde olan Ezgjan Alioski imzayı attı!

Fırtına'nın da gündeminde olan Alisoki imzayı attı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Trabzonspor'un da bir süredir gündeminde olan Ezgjan Alioski'nin yeni adresi belli oldu. 29 yaşındaki sol bek, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ahli'ye imzayı attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un bir süredir kadrosuna katmak için mesai harcadığı Ezgjan Alioski'nin yeni takımı belli oldu. İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ahli'ye transfer oldu. Kuzey Makedonyalı oyuncu, ülkesinin milli takımı ile EURO 2020'de boy göstermişti.

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