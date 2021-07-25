25 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'ı da gündeminde tutan Tottenham Pierluigi Gollini'yi transfer etti!

Uğurcan'ı istiyordu! Avrupa devi transferi bitiriyor
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın talipleri bir bir yeni kalecileri ile anlaşmaya varıyor. Son olarak Premier Lig ekibi Tottenham da Atalanta'nın kalecisi Pierluigi Gollini'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Monaco'nun ardından Uğurcan'ın bir diğer ciddi isteyeni Tottenham da Atalanta'nın file bekçisi Pierluigi Gollini ile anlaşmaya vardı.

İngiliz basını, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Tottenham'ın Atalanta'yı ikna ettiğini yazdı.

Trabzonspor Yönetimi, Uğurcan için 20 milyon Euro talebini sürdürürken, beklenen seviyede teklif gelmezse Milli eldiven satılmayacak.

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