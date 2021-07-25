Süper Lig ekipleri yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, dördüncü hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele HD kalitesiyle A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte zorlu karşılaşma öncesinde maça dair detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Trabzonspor, 4. hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak. 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-3 ve Bandırmaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık karşılaşması 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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