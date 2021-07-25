Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemindeki Henry Onyekuru kadro dışı bırakıldı!
Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezonun devre arasında Monaco'dan kiraladığı ancak satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru, kulübünde kadro dışı kaldı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Nijeryalı kanadın, düşük bir bonservis ücretine bırakabileceği de gelen bilgiler arasında. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Henry Onyekuru'ya kulübü Monaco'dan kötü haber geldi. Monaco teknik direktörü geçen sezon olduğu gibi bu sene de Onyekuru'yu takımda görmek istemediğini yönetime iletti. Bu karar sonucunda Nijeryalı oyuncu kadro dışı bırakıldı.
ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI!
Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Henry Onyekuru, Monaco teknik direktörü Niko Kovac'ın kararıyla kadro dışı kaldı.
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Onyekuru'ya karşı bir ilgisi olduğu ifade edilirken Monaco'nun Nijeryalı kanat oyuncusunu düşük bir bonservis ücretine bırakabileceği de gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...