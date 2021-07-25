25 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemindeki Henry Onyekuru kadro dışı bırakıldı!

Onyekuru'ya şok! F.Bahçe ve Trabzonspor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezonun devre arasında Monaco'dan kiraladığı ancak satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru, kulübünde kadro dışı kaldı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Nijeryalı kanadın, düşük bir bonservis ücretine bırakabileceği de gelen bilgiler arasında. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Henry Onyekuru'ya kulübü Monaco'dan kötü haber geldi. Monaco teknik direktörü geçen sezon olduğu gibi bu sene de Onyekuru'yu takımda görmek istemediğini yönetime iletti. Bu karar sonucunda Nijeryalı oyuncu kadro dışı bırakıldı.

ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI!

Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Henry Onyekuru, Monaco teknik direktörü Niko Kovac'ın kararıyla kadro dışı kaldı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Onyekuru'ya karşı bir ilgisi olduğu ifade edilirken Monaco'nun Nijeryalı kanat oyuncusunu düşük bir bonservis ücretine bırakabileceği de gelen bilgiler arasında.

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