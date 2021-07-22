Canlı skor | Trabzonspor - Bandırmaspor CANLI (Trabzonspor - Bandırmaspor maçı canlı)

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor hazırlık maçında Bandırmaspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Bandırmaspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşıyor.



TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Trabzonspor: Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny



Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Allyson, Adenon, Caner, Mulumba, Landel, Doğan Can, Burak Süleyman, Keny, Pote



CANLI SKOR:

Trabzonspor 0-0 Bandırmaspor (Karşılaşma devam ediyor)

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı Trabzonspor Youtube adresinden canlı yayınlanıyor.

3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR!

İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Bandırmaspor maçının ardından 3 hazırlık maçı daha oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalışacak.

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