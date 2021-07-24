24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Bordo-mavililer Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fade Koita ve İsmail Köybaş'yı gibi isimleri kadrosuna kattı.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor - Başakşehir CANLI | (Trabzonspor - Başakşehir maçı canlı izle)
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçında Aykut Kocaman yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor 3. hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Başakehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Bordo-mavililer Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fade Koita ve İsmail Köybaş'yı gibi isimleri kadrosuna kattı.
Başakşehir'de ise Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Lucas Lima, Sener Özbayraklı, Peter Zulj gibi isimleri transfer etti.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı
Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan, Tolga, Zulj, Berkay, Visca, Deniz, Muhammet
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