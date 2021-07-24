Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Dorukhan Toköz hamlesinde!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan ve henüz hiç bir takım ile anlaşmaya sağlayamayan Dorukhan Toköz ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Dorukhan Toköz'ün menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. (TS spor haberleri)
Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Hamsik, Gervinho, Peres, Koita ve İsmail gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililer, gündemine gelen Dorukhan Toköz'ü de renklerine bağlamak için adımlar atıyor. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden 25 yaşındaki orta saha ile görüşülmesini istemişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun dün 25 yaşındaki orta saha ve menajeri ile masaya oturduğu iddia ediliyor. İlk yüz yüze görüşmede taraflar birbirlerine isteklerini bildirdi.
AVCI'DA GÖRÜŞME YAPABİLİR
Dorukhan ve menajerinden gerekli bilgileri alan Başkan Ağaoğlu'nun şimdi hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı ile durum değerlendirmesi yapacağı vurgulanıyor. TFF'nin 8+6 yabancı kuralı nedeniyle yerli isimler artık daha gözde hale geldi. Bordo-mavili yönetimin, kulübün ekonomik olarak kulübü zorlamaması halinde bu işi bitirmeyi planladığı belirtiliyor. Gerekmesi halinde Abdullah Avcı'nın da eski öğrencisi ile görüşmeyi düşündüğü biliniyor. Karadeniz devinin, Dorukhan transferini kısa sürede bitirmesi bekleniyor.
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