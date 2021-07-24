24 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Marek Hamsik heyecanı! Antrenmanlara damga vurdu

Fırtına'da Hamsik heyecanı! Antrenmanlara damga vurdu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yıldız transferi Marek Hamsik, yeni sezon öncesi taraftarlarda büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Slovak futbolcu antrenmanlarda ise şov yapmaya devam ediyor. 33 yaşındaki futbolcu, Yunan Bakasetas ile oldukça iyi anlaşıyor. (TS spor haberleri)

Mermi gibi şutları ile kalecileri çaresiz bırakan 33 yaşındaki Marek Hamsik, ince pasları ve klas çalımları ile de kalitesini gösteriyor. Hamsik, takımın orta sahadaki beyni olacak. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un tartışmasız en heyecan verici transferi olan Marek Hamsik, 18 Temmuz'da katıldığı Riva kampında yavaş yavaş tempoyu artırıyor. EURO 2020'de Slovakya Milli Takımı ile boy gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımına çabuk ısındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta alanda lide rlik görevini vereceği 1.83 boyundaki yıldız, idmanlarda kalitesini gösteriyor. Şut çalışmalarında kaleye gönderdiği isabetli vuruşlarla dikkat çeken Slovak futbolcu, kalecileri adeta çaresiz bırakıyor.


BAKASETAS HEP YANINDA
Özellikle Bakasetas ile hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaşan Hamsik, 5 Ağustos'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi ilk maçında 11'de görev yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, merkez üçlüyü Berat-Hamsik-Bakasetas şeklinde kurmayı düşünüyor.
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