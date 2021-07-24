24 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Grejohn Kyei bombası! Transferde Ekuban detayı...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da en çok merak edilen forvet konusu hakkında gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililerin Servette'de forma giyen Grejohn Kyei için girişimlere başladığı iddia edildi. Fransız forvet geçen sezon 38 maçta 14 gol, 6 asistlik katkı sağladı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Grejohn Kyei bombası! Transferde Ekuban detayı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Hamsik, Gervinho, Peres, Koita gibi isimleri transfer ederek taraftarını coşturan Trabzonspor'la ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Karadeniz Fırtınası'nın İsviçre Ligi takımlarından Servette'nin golcüsü Grejohn Kyei'ye talip olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Grejohn Kyei bombası! Transferde Ekuban detayı...

Gana medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Servette'nin Fransız golcüsü, geçtiğimiz sezon 38 maçta 14 gol atarken 6 da asist yaptı. Gana medyası, yıldız oyuncunun geçen sezonki performansı sonrasında takımdan ayrılacağına işaret etti. Haberde, Fransa Ligi ekiplerinden St. Etienne, Sochaux ve Marsilya'nın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Trabzonspor, Ekuban'ı satarak golcü transferine kaynak oluşturmak istiyor.

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