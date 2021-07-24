24 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Adı Trabzonspor ile anılan Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu

Saracchi'den kötü haber!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu Galatasaray'da geçiren Marcelo Saracchi'nin adı bir süredir Trabzonspor ile anılıyordu. Uruguaylı futbolcu Leipzig'in Montpellier ile oynadığı mücadelede sakatlandı. Yıldız ismin sağ ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. (TS spor haberleri)

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve kulübü Leipzig'e dönen Marcelo Saracchi sakatlandı.

Takımının Montpellier ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Saracchi'nni sağ ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Uruguaylı futbolcu, Galatasaray'da 1,5 yıl boyunca forma giymişti.

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