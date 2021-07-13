13 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth'un alternatifini İtalya'da buldu! Gianluca Lapadula...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, forvet bölgesi için çalışmalarını hızlandırmış durumda... Bordo-mavili ekibin ilk hedefi Alexander Sörloth'ken, Norveçli golcüde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth'un alternatifini İtalya'da buldu! Gianluca Lapadula...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un isteği Alexander Sörloth'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek. Karadeniz devi, Norveçli yıldızdan cevap beklerken, birçok öneri de geliyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth'un alternatifini İtalya'da buldu! Gianluca Lapadula...

Fotomaç'ın haberine göre; Bunlardan biri de kariyerini Benevento'da sürdüren Gianluca Lapadula. 31 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibiyle temas kuruldu. Peru'lu golcünün Çizme temsilcisiyle 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth'un alternatifini İtalya'da buldu! Gianluca Lapadula...

İtalyan ekibi Benevento 1.5 milyon euro bonservis istiyor. Peru'lu futbolcu da kariyerinin bu döneminde farklı bir meydan okumaya hazır olduğunu dile getiriyor. Alexander Sörloth'un cevabına göre Karadeniz Fırtınası bu transferde gaza basacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth'un alternatifini İtalya'da buldu! Gianluca Lapadula...

7 MAÇ 4 GOL

Gianluca Lapadula, Peru formasıyla COPA America'da başarılı bir performans sergiledi. Takımını 3'lüğe taşırken 7 maçta 4 defa sağları sarstı. 1 de asist yaptı. Lapadula geçen sezon Benevento'da 8 gol, 2 asistle oynadı. 10 gole direkt etkisi oldu.

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