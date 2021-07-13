Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Sörloth'un alternatifini İtalya'da buldu! Gianluca Lapadula...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, forvet bölgesi için çalışmalarını hızlandırmış durumda... Bordo-mavili ekibin ilk hedefi Alexander Sörloth'ken, Norveçli golcüde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un isteği Alexander Sörloth'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek. Karadeniz devi, Norveçli yıldızdan cevap beklerken, birçok öneri de geliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Bunlardan biri de kariyerini Benevento'da sürdüren Gianluca Lapadula. 31 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibiyle temas kuruldu. Peru'lu golcünün Çizme temsilcisiyle 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunuyor.
7 MAÇ 4 GOL
Gianluca Lapadula, Peru formasıyla COPA America'da başarılı bir performans sergiledi. Takımını 3'lüğe taşırken 7 maçta 4 defa sağları sarstı. 1 de asist yaptı. Lapadula geçen sezon Benevento'da 8 gol, 2 asistle oynadı. 10 gole direkt etkisi oldu.
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