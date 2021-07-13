Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, antrenmanlar devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo mavililer, ısınma koşusunun ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde 10.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncularımız ısınma koşusunun ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanımız şut çalışmasıyla tamamlandı. Takımımız yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından saat 18.00'de Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek" denildi.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ