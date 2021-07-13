13 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, antrenmanlar devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo mavililer, ısınma koşusunun ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de, yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, çalışmalar sürüyor.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde 10.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncularımız ısınma koşusunun ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanımız şut çalışmasıyla tamamlandı. Takımımız yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından saat 18.00'de Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek" denildi.
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