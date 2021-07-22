Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bakasetas için sürpriz teklif! İşte önerilen rakam
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'dan transfer ettiği ve gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde bordo-mavili takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir Arap kulübünün Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak için Trabzonspor'a teklif yaptığı öğrenildi. İşte önerilen rakam... (TS spor haberi)
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer operasyonunu sürdüren bordo-mavililerde kadrodaki mevcut isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.
Fırtına'ya ulaşan son teklif, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve 'çilingir' lakabını alan Bakasetas için geldi.
61 Saat'in haberine göre; Alanyaspor'dan transfer edilen Yunan yıldız Bakasetas için menajerlerin bordo-mavili kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Bakasetas'a bir Arap kulübünden 5 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia ediliyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
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