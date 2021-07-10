10 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Ezgjan Alioski için beklemede

Alioski için beklemede
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Ezgjan Alioski'ye 2. teklifini iletmişti. Bonuslarla birlikte 2.1 milyon euro'yu bulan önerinin ardından bordo-mavililer beklemeye koyuldu. (TS spor haberi)

Trabzonspor, Ezgjan Alioski'ye 2. teklifini iletmişti. Bonuslarla birlikte 2.1 milyon euro'yu bulan önerinin ardından bordo-mavililer beklemeye koyuldu. Makedon oyuncuya başka bir teklif yapılmayacak. Olumsuz yanıt halinde transferi rafa kalkacak.

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