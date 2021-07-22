Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kalktı! Enis Destan, Umut Meraş, Kaan Kairinen... | Ts haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Avcı'nın raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye için çalışan Fırtına'da Enis Destan, Umut Meraş, Kaan Kairinen gibi isimler gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler... (Ts haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
ALEXANDER SÖRLOTH
Gelecek sezon transfer olup olmayacağı henüz belli olmayan Sörloth'a Trabzonspor talip olmuştu. Başkan Ağaoğlu sık sık Norveçli yıldız ile görüşüyor. Trabzonspor beklemeye geçti.
ÖMER TOPRAK
Werder Bremen'in küme düşmesinin ardından transferi gündeme gelen Ömer Toprak, kulübünün maddi durumunun transferi hakkında net konuşmasına engel olduğunu söyledi.
GABRIEL FUENTES
Kolombiya'nın Junior takımında forma giyen Gabriel Fuentes, Trabzonspor'un radarına girdi. Milliyet'in haberine göre Trabzonspor 2.5 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.
GIANLUCA FRABOTTA
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Gianluca Frabotta'yı gündemine aldı.
ENİS DESTAN
Yeni yabancı kuralı sonrası genç ve yetenekli Türk oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Altınordu forması giyen Enis Destan için teklifini yaptı.Trabzonspor'un 5 milyon TL bonservis artı ikinci satıştan yüzde 20 pay önerdiği ortaya çıktı.
UMUT MERAŞ
Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.
KAAN KAIRINEN
Fırtına'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor, daha önce de gündemine gelen genç oyuncu Kaan Kairinen için temaslarını hızlandırdı.
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