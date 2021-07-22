Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

ALEXANDER SÖRLOTH

Gelecek sezon transfer olup olmayacağı henüz belli olmayan Sörloth'a Trabzonspor talip olmuştu. Başkan Ağaoğlu sık sık Norveçli yıldız ile görüşüyor. Trabzonspor beklemeye geçti.

ÖMER TOPRAK

Werder Bremen'in küme düşmesinin ardından transferi gündeme gelen Ömer Toprak, kulübünün maddi durumunun transferi hakkında net konuşmasına engel olduğunu söyledi.

GABRIEL FUENTES

Kolombiya'nın Junior takımında forma giyen Gabriel Fuentes, Trabzonspor'un radarına girdi. Milliyet'in haberine göre Trabzonspor 2.5 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.

GIANLUCA FRABOTTA

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Gianluca Frabotta'yı gündemine aldı.

ENİS DESTAN

Yeni yabancı kuralı sonrası genç ve yetenekli Türk oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Altınordu forması giyen Enis Destan için teklifini yaptı.Trabzonspor'un 5 milyon TL bonservis artı ikinci satıştan yüzde 20 pay önerdiği ortaya çıktı.

UMUT MERAŞ

Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.

KAAN KAIRINEN

Fırtına'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor, daha önce de gündemine gelen genç oyuncu Kaan Kairinen için temaslarını hızlandırdı.

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