14 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı!

Trabzonspor'dan 15 Temmuz paylaşımı!
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı yapıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Fethullahçı Terör Örgütü, beş yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Fethullahçı Terör Örgütü, beş yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadeleri kullanıldı.

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