Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı!
Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı yapıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Fethullahçı Terör Örgütü, beş yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri
Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Fethullahçı Terör Örgütü, beş yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Fethullahçı Terör Örgütü, beş yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti 🇹🇷 #15Temmuz pic.twitter.com/SII18Qb6rv— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 14, 2021
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