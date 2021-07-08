08 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Alanyasporlu Babacar'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Babacar'a geçmiş olsun mesajı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılan Alanyasporlu futbolcu Khouma Babacar için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. (TS spor haberi)

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Babacar'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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