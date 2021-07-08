08 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Alanyasporlu Babacar'a "geçmiş olsun" mesajı
Son dakika spor haberi: Trabzonspor, geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılan Alanyasporlu futbolcu Khouma Babacar için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. (TS spor haberi)
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Babacar'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Babacar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. https://t.co/LIYfMrgefc— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 8, 2021
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