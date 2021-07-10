10 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho'dan şampiyonluk sözleri! "Uygun bir ortam var"

Gervinho'dan şampiyonluk sözleri!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu Gervinho ile güçlendirmişti. Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştiren bordo-mavililerde yeni transfer Gervinho açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli yıldız şampiyon olmak için uygun bir ortamın olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho, açıklamalarda bulundu.

Gervinho'nun açıklamaları şu şekilde:

Çok iyi karşılandım burada, sıcak davrandılar. Arkadaşlarım ile olan ilişkilerim gayet iyi. Burada olduğum için çok mutluyum, sezon sonu hedeflerimizi başarmak için uygun bir ortam var.

Türkiye'de oynamış arkadaşlarımla tabiki konuştum, buraya daha erken adapte olabilmek için. Geçen sezon bitti, şimdi yeni hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde adapte olmak gerekiyor.

Türkiye'de sadece tek maçı izledim. Fenerbahçe - Galatasaray maçıydı. En çok konuşulan maçtı çünkü ama artık bunlar önemli değil, önemli olan benim burada olmam. Burada olduğum için çok mutluyum.

Buraya gelmemin sebeplerinden biri hoca ile ilgili iyi duygularım vardı. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımla da konuştum. Bana anlatılan projeye inandım, onun için buradayım.

Trabzonspor taraftarı neşeli ve büyük ambiyans yarattığını biliyorum, bunu daha önce arkadaşım Zokora ile de konuşmuştum ama bunu şimdi görmedim, görmek için sabırsızlanıyorum.

İnşallah bu sezon şampiyon oluruz, büyük kulüpler her zaman şampiyon olmak ister. Hocamızın da anlattığı ve istediği bu.

Benim nerede oynadığım önemli değil, hocamızın isteği önemli. Sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştirmek, nerede oynadığımdan daha önemli.

Gervinho'dan şampiyonluk sözleri!

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