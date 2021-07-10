Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho'dan şampiyonluk sözleri! "Uygun bir ortam var"
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu Gervinho ile güçlendirmişti. Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştiren bordo-mavililerde yeni transfer Gervinho açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli yıldız şampiyon olmak için uygun bir ortamın olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho, açıklamalarda bulundu.
Gervinho'nun açıklamaları şu şekilde:
Çok iyi karşılandım burada, sıcak davrandılar. Arkadaşlarım ile olan ilişkilerim gayet iyi. Burada olduğum için çok mutluyum, sezon sonu hedeflerimizi başarmak için uygun bir ortam var.
Türkiye'de oynamış arkadaşlarımla tabiki konuştum, buraya daha erken adapte olabilmek için. Geçen sezon bitti, şimdi yeni hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde adapte olmak gerekiyor.
Türkiye'de sadece tek maçı izledim. Fenerbahçe - Galatasaray maçıydı. En çok konuşulan maçtı çünkü ama artık bunlar önemli değil, önemli olan benim burada olmam. Burada olduğum için çok mutluyum.
Buraya gelmemin sebeplerinden biri hoca ile ilgili iyi duygularım vardı. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımla da konuştum. Bana anlatılan projeye inandım, onun için buradayım.
Trabzonspor taraftarı neşeli ve büyük ambiyans yarattığını biliyorum, bunu daha önce arkadaşım Zokora ile de konuşmuştum ama bunu şimdi görmedim, görmek için sabırsızlanıyorum.
İnşallah bu sezon şampiyon oluruz, büyük kulüpler her zaman şampiyon olmak ister. Hocamızın da anlattığı ve istediği bu.
Benim nerede oynadığım önemli değil, hocamızın isteği önemli. Sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştirmek, nerede oynadığımdan daha önemli.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası