20 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas herkesi mest etti

Bakasetas herkesi mest etti
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.07.2021

Bordo-mavililerin Yunan yıldızı izin günlerinde özel hoca eşliğinde çalışmalarını devam ettirdi. Çalışma anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Bakasetas için "Forması garanti olmasına rağmen izninde dahi çalışıyor" denildi.

Bordo-mavililerin Yunan yıldızı izin günlerinde özel hoca eşliğinde çalışmalarını devam ettirdi. Çalışma anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Bakasetas için "Forması garanti olmasına rağmen izninde dahi çalışıyor" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da flaş Ekuban gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Ekuban gelişmesi!
Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Antrenmana devam edemedi Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Antrenmana devam edemedi
Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu! Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör