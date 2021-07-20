Trabzonspor'da Bakasetas herkesi mest etti

Bordo-mavililerin Yunan yıldızı izin günlerinde özel hoca eşliğinde çalışmalarını devam ettirdi. Çalışma anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Bakasetas için "Forması garanti olmasına rağmen izninde dahi çalışıyor" denildi.

Bordo-mavililerin Yunan yıldızı izin günlerinde özel hoca eşliğinde çalışmalarını devam ettirdi. Çalışma anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Bakasetas için "Forması garanti olmasına rağmen izninde dahi çalışıyor" denildi.

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