01 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kalktı! Gabriel Fuentes, Miguel Trauco, Willian Jose... | TS haberleri

Trabzonspor transferde atağa kalktı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Abdullah Avcı'nın hazırlık maçları ile eksikleri tespit etmesi ve raporu yönetime sunmasıyla birlikte Trabzonspor atağa geçti. Bordo mavili ekip, Gabriel Fuentes, Miguel Trauco, Willian Jose gibi isimleri gündemine aldı. İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler ve detayları... (Ts haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

ARTEM DOVBYK

Fırtına'nın renklerine bağlamak için uğraştığı Artem Dovbyk'nin diğer adaylara göre öne çıkmasında yaşı kadar potansiyelinin de rolü büyük. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu izleme komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için "Büyük bir potansiyeli var. Onu makul bir fiyata alabilirsek tıpkı Sörloth, Yusuf Yazıcı gibi parlatıp çok daha yüksek rakamlara satabiliriz" raporu hazırladı.

WILLIAN JOSE

Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. Trabzonspor, futbolcuyu kiralamak istiyor. Real Sociedad başkanı oyuncunun ayrılık yolunda olduğunu duyurdu. Trabzonspor yıldız futbolcu için beklemeye geçti.

EMRE MOR

Büyük potansiyeli olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Bu öneriyi Abdullah Avcı kabul etti. Genç futbolcunun yakın zamanda imza atması gerekiyor.

GABRIEL FUENTES

Sol bek arayan Trabzonspor Gabriel Fuentes'i gündeminde tutmaya devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli civarındaki gözden çıkardı. Trabzonspor ile Juniors kulübü yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği, pazarlıkların kıyasıya sürdügü de gelen haberler arasında.

MIGUEL TRAUCO

Gelecek sezon iddialı bir kadroya sahip olmak isteyen Trabzonspor'un listesindeki bir diğer sol bek Miguel Trauco için girişimler sürüyor. Yunanistan ekiplerinden PAOK'un da futbolcuyla adı geçiyor.

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