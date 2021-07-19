19 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme döktürüyor

Nwakaeme döktürüyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.07.2021

Bordo-mavılı ekibin sezon başı idmanlarında Anthony Nwakaeme performansıyla göz dolduruyor. Geçen sezonun bir bölümünde konsantrasyon sorunu yaşayan Nijeryalı yıldız bu yıl çok farklı.

Bordo-mavılı ekibin sezon başı idmanlarında Anthony Nwakaeme performansıyla göz dolduruyor. Geçen sezonun bir bölümünde konsantrasyon sorunu yaşayan Nijeryalı yıldız bu yıl çok farklı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, idmanlarda golleri ve asistleriyle göz kamaştırıyor. Bu durum da en çok Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya 24'lük golcü! Abdullah Avcı... Fırtına'ya 24'lük golcü! Abdullah Avcı...
Süper Lig devinden Fuentes'e kanca! İstenen rakam ortaya çıktı Süper Lig devinden Fuentes'e kanca! İstenen rakam ortaya çıktı
Ekuban’a kötü haber Ekuban’a kötü haber
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör