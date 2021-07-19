19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika Trabzonspor haberleri: Gervinho'nun çalımı meşhur oldu
Son dakika spor haberleri: Gervinho daha ilk maçından gözlerin pasını silmeye başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında aut çizgisi üzerinde attığı çalım birçok futbol hesabı tarafından hala paylaşılıyor. (TS spor haberi)
Gervinho daha ilk maçından gözlerin pasını silmeye başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında aut çizgisi üzerinde attığı çalım birçok futbol hesabı tarafından hala paylaşılıyor. 40 milyon takipçili 433 hesabı da Fildişili yıldızın efsane çalımını övdü. Trabzonspor resmi hesabından "Çok klas" yorumu geldi.
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