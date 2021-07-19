19 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Gervinho'nun çalımı meşhur oldu

Gervinho'nun çalımı meşhur oldu
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika spor haberleri: Gervinho daha ilk maçından gözlerin pasını silmeye başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında aut çizgisi üzerinde attığı çalım birçok futbol hesabı tarafından hala paylaşılıyor. (TS spor haberi)

Gervinho daha ilk maçından gözlerin pasını silmeye başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında aut çizgisi üzerinde attığı çalım birçok futbol hesabı tarafından hala paylaşılıyor. 40 milyon takipçili 433 hesabı da Fildişili yıldızın efsane çalımını övdü. Trabzonspor resmi hesabından "Çok klas" yorumu geldi.

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