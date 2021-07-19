19 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ekuban’a kötü haber

Ekuban’a kötü haber
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Vergi sorunları nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Caleb Ekuban bedelsiz olarak bonservisini istemişti. Tavırlarıyla yönetimi kızdıran Ganalı futbolcu kariyerine İtalya'da devam etmeyi planlıyor. Ancak bir türlü beklenilen teklifler gelmiyor. (TS spor haberi)

Vergi sorunları nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Caleb Ekuban bedelsiz olarak bonservisini istemişti. Tavırlarıyla yönetimi kızdıran Ganalı futbolcu kariyerine İtalya'da devam etmeyi planlıyor. Ancak bir türlü beklenilen teklifler gelmiyor. Genoa maksimum 2 milyon euro'ya çıktı. Trabzonspor ise "Bu paraya masaya oturmayız" diyerek İtalyan ekibini reddetti.
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