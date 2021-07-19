19 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Gabriel Fuentes'e kanca! İstenen rakam ortaya çıktı

Süper Lig devinden Fuentes'e kanca! İstenen rakam ortaya çıktı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya basını, bordo-mavili kulübün Juniors forması giyen Gabriel Fuentes ile ilgilendiğini ve Kolombiya ekibinin 24 yaşındaki futbolcu için istediği rakamı duyurdu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Transfer döneminin hemen başında üst üste süper yıldızlar transfer eden Karadeniz temsilcisinin sol bek arayışları sürüyor. Kolombiya basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Fırtına, Juniors'ta forma giyen Gabriel Fuentes'e kanca attı. 1.80 boyundaki futbolcu için kulübünün 2.5 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi. 24 yaşındaki oyuncunun adı Trabzonspor ile anılsa da Abdullah Avcı'nın gönlünün Nimes'de forma giyen Birger Meling'de olduğu belirtildi. Bu transferin gerçekleşmemesi halinde Fuentes'ten İsmail Köybaşı'ya kadar birçok ismin bulunduğu listeden biri alınacak.

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