24 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor hazırlık maçı: Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor en ciddi hazırlık maçına çıkacak. Yeni transferlerin de sahada yer alması bekleniyor. Başakşehir'de de Chadli ve Crivelli'nin sakatlığı bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? A Spor izle...

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 24 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE CHADLI CRIVELLI İDMANDA YER ALMADI

Trabzonspor maçı öncesinde son idmanını gerçekleştiren Başakşehir'de, tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Enzo Crivelli ve Atabey Çiçek

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Bordo mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin sergileyeceği performans da yer alıyor. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldızların maçta süre alması bekleniyor.

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