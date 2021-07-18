18 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik sahaya indi! İşte idmandan kareler

Son dakika spor haberleri: 2020/2021 sezonu hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya bordo-mavililerin yeni transferi Marek Hamsik de katıldı. İşte idmandan kareler... (TS spor haberi)

Son dakika Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik sahaya indi! İşte idmandan kareler
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonzpor, üç günlük aranın ardından üçüncü etap çalışmalarına başladı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik sahaya indi! İşte idmandan kareler

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30'da yapılan antrenmana birinci ve ikinci etap çalışmalarında izinli olduğu için yer alamayan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik de katıldı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik sahaya indi! İşte idmandan kareler

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanda futbolcular dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililer pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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