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Son dakika Trabzonspor haberleri: Djaniny takıma dönüyor

Djaniny takıma dönüyor
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika spor haberleri: Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayan Djaniny Semedo, ikinci etap kamp çalışmalarında takıma dahil olacak. Djaniny’nin sağ ayak alt adalesinde ağrıların önemli oranda iyileştiği öğrenildi. Takıma dahil olacak. (TS spor haberi)

Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayan Djaniny Semedo, ikinci etap kamp çalışmalarında takıma dahil olacak. Djaniny'nin sağ ayak alt adalesinde ağrıların önemli oranda iyileştiği öğrenildi. Takıma dahil olacak.
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